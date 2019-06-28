2019-06-28T09:01:21+03:00
Общество

В Омске «Почта России» занялась еще и доставкой еды на дом

Услуга рассчитана на пенсионеров, инвалидов и сельчан
Анна МИКУЛА
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В Омске «Почта России» занялась еще и доставкой еды на дом.В Омске «Почта России» занялась еще и доставкой еды на дом.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Омской области «Почта России» начала осваивать еще одну опцию. Теперь через нее можно заказать еду на дом. Правда, заказчику все-таки привезут продукты с долгим сроком хранения.

– Проект стартовал в Омской области в мае 2019 года, за это время преимущества сервиса уже оценили более 16 тысяч омичей, – сообщает пресс-служба УФПС Омской области. – Клиенты через почтальонов могут заказать консервы, макароны, крупы, муку, дрожжи, кондитерские изделия, чай, кофе, товары бытовой химии, канцелярские принадлежности. Почтальоны фиксируют потребность клиента в специальном бланке заказа и при следующем посещении приносят необходимые товары на дом.

Услуга рассчитана на пожилых людей, маломобильных людей и жителей отдаленных сел. Сообщается, что продукты можно купить по низким ценам. Правда, чтобы сделать заказ, придется идти на почтовое отделение. Заказать еду на дом можно в любом из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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