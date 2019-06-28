2019-06-28T08:30:06+03:00
Происшествия

В Омске на переходе сбили курсантку МВД

Ей понадобилась помощь медиков
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на переходе сбили курсантку МВДВ Омске на переходе сбили курсантку МВДФото: vk.com
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Все произошло на пересечении улиц Степанца и Перелета на Левом берегу. Сегодня утром, около 8 часов, там сбили девушку, курсантку Академии МВД. Как рассказали очевидцы, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда внезапно на нее наехала машина «Лада-Ларгус».

- Водитель 50-60 лет на сером Ларгусе сбил девушку, курсантку школы милиции. Она в сознании, жалуется на ногу и голову, - рассказал очевидец.

По всей видимости, удар был сильный, девушке понадобилась помощь медиков. Сейчас сотрудники полиции будут выяснять все обстоятельства аварии и устанавливать виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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