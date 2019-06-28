Настоящее лето в Омске начнется в июле
Уже в начале месяца обещают потепление
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Весна и начало лета были в Омске прохладными, настоящая жара в регион приходила всего на несколько дней. Но синоптики обещают, что в июле ситуация изменится.
По данным Gismeteo:
28 июня, понедельник: +9...+22, облачно;
29 июня, вторник: +12...+24, ясно;
30 июня, среда: +15...+27, небольшой дождь;
1 июля, четверг: +17...+22, дождь;
2 июля, пятница: +16...+25, облачно;
3 июля, суббота: +19...+27, гроза;
4 июля, воскресенье: +19...+25, гроза.
ИСТОЧНИК KP.RU