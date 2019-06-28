2019-06-28T08:02:09+03:00
Общество

Настоящее лето в Омске начнется в июле

Уже в начале месяца обещают потепление
Анна МИКУЛА
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Весна и начало лета были в Омске прохладными, настоящая жара в регион приходила всего на несколько дней. Но синоптики обещают, что в июле ситуация изменится.

По данным Gismeteo:

28 июня, понедельник: +9...+22, облачно;

29 июня, вторник: +12...+24, ясно;

30 июня, среда: +15...+27, небольшой дождь;

1 июля, четверг: +17...+22, дождь;

2 июля, пятница: +16...+25, облачно;

3 июля, суббота: +19...+27, гроза;

4 июля, воскресенье: +19...+25, гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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