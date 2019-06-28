В Омской области будут судить организатора наркопритона

СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-28T07:24:21+03:00

Ему грозит до 4 лет колонии

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Житель Марьяновского округа решил подзаработать. Решив, что просто сдавать комнату в своей доме не так выгодно, предприимчивый сельчанин отдал ее под наркопритон.

Правда, вместо денег, на которые рассчитывал, он заработал только перспективу оказаться в колонии на 4 года.

– В настоящее время по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств), осуществляется предварительное расследование, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU