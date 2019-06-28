2019-06-28T07:13:24+03:00
Общество

Фадина раскритиковала чиновников за ямы после ремонта труб в Омске

Омичи жалуются на дыры на тротуарах
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи жалуются на перекопанные после ремонта улицыОмичи жалуются на перекопанные после ремонта улицыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для горожан проблема перекопанных улиц стоит очень остро – в социальных сетях регулярно появляются жалобы на то, что рабочие, ремонтировавшие коммуникации, оставили после себя разрушенный тротуар или плитку. На сегодняшнем заседании по подведению итогов отопительного сезона 2018/2019 годов в Омске мэр Оксана Фадина обратила внимание коммунальщиков на проблему. Она попросила их своевременно приводить в порядок улицы, где проводился ремонт коммуникаций.

- Прошу обратить особое внимание на деятельность по восстановлению нарушенного благоустройства. Омичи видят, что работы были проведены, а порядок на этом месте наведен так и не был. Чтобы такого не происходило, после завершения строительных работ необходимо сразу же в полном объеме восстанавливать участок в том виде, в каком он был изначально, - сказала Фадина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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