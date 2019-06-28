Регоператор начинает прием омичей по проблемам мусорной реформы

СЕГОДНЯ 05:10 2019-06-28T05:10:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, когда регоператор ООО "Магнит" начнет личный прием граждан. У омичей накопилось слишком много вопросов к мусорной реформе. До этого же все замечания регоператор принимал лишь по электронный почте и телефону, дозвониться на который было проблематично. Первый прием пройдет в офисе компании по адресу Ильинская,1. Для того, чтобы получить консультацию, нужно взять с собой паспорт. Предварительной записи не нужно.

Любопытно, что отвечать на вопросы жителей будет главный противник и критик мусорной реформы в Омске эксперт в ЖКХ - Александр Лихачев. Именно он призывал омичей писать письма с несогласием на условия договора с регоператором. Как пояснил "Комсомолке" сам Лихачев, решение назначить его советником гендиректора ООО "Магнит" приняли в областном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU