2019-06-28T05:10:00+03:00
Общество

Регоператор начинает прием омичей по проблемам мусорной реформы

Прием будет вестись до последнего обратившегося
Станислав МУХИН
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Стало известно, когда регоператор ООО "Магнит" начнет личный прием граждан. У омичей накопилось слишком много вопросов к мусорной реформе. До этого же все замечания регоператор принимал лишь по электронный почте и телефону, дозвониться на который было проблематично. Первый прием пройдет в офисе компании по адресу Ильинская,1. Для того, чтобы получить консультацию, нужно взять с собой паспорт. Предварительной записи не нужно.

Любопытно, что отвечать на вопросы жителей будет главный противник и критик мусорной реформы в Омске эксперт в ЖКХ - Александр Лихачев. Именно он призывал омичей писать письма с несогласием на условия договора с регоператором. Как пояснил "Комсомолке" сам Лихачев, решение назначить его советником гендиректора ООО "Магнит" приняли в областном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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