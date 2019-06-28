2019-06-28T04:02:04+03:00
Происшествия

В Омске на местромосту столкнулись маршрутка и легковушка

Легковая машина влетела в ограждение [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на местромосту столкнулись маршрутка и легковушкаВ Омске на местромосту столкнулись маршрутка и легковушкаФото: vk.com
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Об аварии стало известно в социальных сетях - очевидцы проезжали мимо и выложили фотографии с места ДТП. Все произошло накануне на метромосту. Там столкнулись пассажирская маршрутка и легковая машина. По всей видимости, на широкой дороге водители по какой-то причине не поделили полосу, и маршрутка въехала легковушке в заднюю часть машины. От удара машина отлетела в ограждение.

О пострадавших в аварии ничего не сообщается. Очевидцы рассказали, что в момент аварии в маршрутке были пассажиры. Медицинская помощь могла понадобиться водителю легковушки, так как его машина получила сильный удар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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