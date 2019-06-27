СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-27T14:33:04+03:00

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В Омске жители Левого берега жалуются на запах газа на улице. Омичи рассказывают, что запах сильно ощущается в районе остановки «Поворотная». Опасаясь утечки топлива, жители Левого берега стали штурмовать звонками газовую службу, чтобы вызвать специалистов для проверки.

Как стало известно «Комсомолке», диспетчеры в газовой службе успокаивают омичей и говорят о том, что сейчас жалуются многие жители из разных районов Левобережья. Предположительно, запах газа на улице никак не связан с его утечкой, скорее всего, в округе произошел какой-то выброс.

Напомним, несколько лет назад омичи уже жаловались на запах газа в Нефтяниках и на Левом берегу, тогда произошел выброс этилмеркаптана – вещества, которое добавляют в природный газ для обнаружения утечек. Источник выбросов так и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU