СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-27T14:08:57+03:00

В Омске водитель устроил аварию с 4 пострадавшими и сбежал Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Авария произошла накануне поздно вечером, около 11-ти часов в Порт-Артуре. 57-летний водитель на машине марки «Лада Гранта» ехал по улице 1-я Трамвайная и в районе частного дома № 26 он столкнулся с машиной «ВАЗ-2109».

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, в Ладе Гранте были двое пассажиров 19 и 18 лет. Из-за сильного удара пассажиры легковушки получили серьезные травмы – им понадобилась помощь медиков. Обратился за помощью к врачам и 24-летний пассажир ВАЗа. А вот его водитель, не дождавшись инспекторов, поспешил скрыться с места аварии. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и выясняют виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU