В Омске внучка ищет свою пропавшую 3 дня назад бабушку

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-27T13:32:14+03:00

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Внучка пропавшей бабушки обратилась в социальных сетях с просьбой о помощи. 76-летняя Безгацкая Мария Филипповна вышла из дома еще три дня назад, 25 июня, и больше домой не возвращалась.

- Соседи пришли к ней, чтобы поехать на рынок, но никто не ответил. Сегодня по нашей просьбе через форточку залез сосед, в квартире убрано и ее нет. В чем ушла не знаем, - написала внучка женщины.

Также она сообщила, что живет в другом городе и уже обзвонила все больницы и другие учреждения, однако бабушки нигде нет. Все омичей, которые видели пенсионерку или что-то знают о ее местонахождении, просят связаться с ее внучкой Евгенией. Возможно, что женщина вышла на улицу и не смогла найти дорогу домой.

ИСТОЧНИК KP.RU