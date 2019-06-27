В Омске ночью у супермаркета нашли потерявшегося 7-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-27T12:56:06+03:00

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Все произошло в микрорайоне Московка. Мальчик ушел гулять с друзьями, и они вместе вышли за пределы двора, в котором жили. Когда начало темнеть, друзья малыша разбежались по домам, а вот он не смог в сумерках найти дорогу домой. Немного поблуждав во дворах, он увидел гипермаркет на Сибирском проспекте и стал ходить по парковке в надежде на то, что его заметят охранники и помогут ему.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, в это время родители мальчика уже объезжали все близлежащие дворы в поисках сына, в отчаянии они обратились в полицию. Росгвардейцы стали патрулировать окрестности и заметили ребенка на парковке. В это же время к нему направлялись охранники, которые также хотели ему помочь.

Малыша усадили в патрульный автомобиль и доставили его в отделение полиции, где его уже ждали родители.

ИСТОЧНИК KP.RU