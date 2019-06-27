В Омске снова будут судить мошенника, представлявшегося Миланой

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-27T12:37:14+03:00

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Оригинальную схему «заработка» придумал 25-летний омич. Мужчина перевоплощался в некую Милану и от ее лица знакомился в интернете в мужчинами. Потенциальным жертвам «девушка» рассказывала трогательную историю о том, что одна воспитывает ребенка и очень хочет замуж. Потом просила дать денег взаймы. После того, как нужную сумму перечисляли, Милана исчезала.

За умение перевоплощаться афериста уже судили. После выяснилось, что он причастен еще нескольким аналогичным случаям.

– В результате противоправных действий 4 потерпевшими были переведены денежные средства на общую сумму 67 тысяч рублей, которые злоумышленник похитил, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU