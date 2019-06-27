Омич изобрел электровелосипед, который заинтересовал инвесторов из США

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-27T12:34:43+03:00

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Омич Петр Мельников со своей командой организовал стартап – молодые люди спроектировали и собрали электровелосипед, заряда которого хватает на 100 километров при скорости 43 километра в час. Свой транспорт омич назвал Moonbike и рассказал, что он идеально подходит для поездок по городу.

- Считаю, что электровелосипед – это транспорт будущего, новый вариант городской мобильности. Хочется развивать электрификацию именно в Омске, чтобы наш город послужил примером другим регионам. Уверен, что власти поддержат развитие электрического велосипедного транспорта, потому что это поможет справиться с главными проблемами урбанизации: загрязнением окружающей среды и уличными пробками, – поделился Петр Мельников.

Велосипед омич уже представил на международной выставке в Санкт-Петербурге, где конструкцией его велосипеда заинтересовались инвесторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и даже США. Американцы уже позвали омича посетить штат Мичиган и познакомиться потенциальными инвесторами.

ИСТОЧНИК KP.RU