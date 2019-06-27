Стали известны самые аварийные участки Омска

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-27T11:56:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В городской мэрии рассказали о самых аварийных участках в городе – на них происходит больше всего аварий. Всего на территории города оказалось 128 мест, на которых за прошедший год случилось больше трех аварий. Больше всего ДТП зарегистрировали на участке улицы Гагарина от Дома Туриста до администрации. Там произошло 14 разных аварий, в которых 1 человек погиб и еще 23 получили травмы. Еще несколько участков в центре города также признали опасными:

- Красный Путь у КДЦ «Маяковский» – 10 ДТП с 19 пострадавшими (6 столкновений, 1 наезд на велосипедиста, 1 наезд на пешехода).

- Проспект Маркса на перекрестке с улицей Масленникова – 10 ДТП с 16 пострадавшими – (6 столкновений, 2 наезда на пешеходов, 2 случая падения пассажиров).

- Проспект Менделеева на пересечении с улицей Заозерной – 10 ДТП с 15 пострадавшими – (8 столкновений, 2 случая падения пассажиров).

- Проспект Маркса у остановки «Дом печати» – 10 ДТП с 13 пострадавшими (3 столкновения, 6 наездов на пешеходов, 2 случая падения пассажиров).

- Проспект Маркса у остановки «Транспортная академия» – 10 ДТП с 11 пострадавшими (6 наездов на пешеходов, 4 случая падения пассажиров).

- Улица 70 лет Октября у остановки «Поворотная» – 10 ДТП с 10 пострадавшими (4 столкновения, 4 наезда на пешеходов, 2 случая падения пассажиров).

До 10 июля чиновники департамента транспорта и департамента городского хозяйства должны выяснить причины высокой аварийности и разработать меры, которые позволят снизить количество аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU