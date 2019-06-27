Стало известно, когда в Омск приедет Путин

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-27T11:05:32+03:00

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Ранее мы уже сообщали, что форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Омске в ноябре этого года. Однако точная дата проведения форума стала известна только сейчас. Как сообщает пресс-службу МИД Казахстана, форум пройдет в Омске 7 ноября.

Накануне в Москве представители двух стан встретились и обсудили график предстоящих мероприятий в рамках форума. Ожидается, что форум посетят президент России Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

О том, что российско-казахстанский форум пройдет именно в Омске стало известно в конце прошлого года, когда такой же форум проходил в Казахстане.

ИСТОЧНИК KP.RU