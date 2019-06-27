Стало известно, когда в Омск приедет Путин
Он посетит город в рамках международного форума
Стало известно, когда в Омск приедет ПутинФото: пресс-служба правительства Омской области
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Ранее мы уже сообщали, что форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Омске в ноябре этого года. Однако точная дата проведения форума стала известна только сейчас. Как сообщает пресс-службу МИД Казахстана, форум пройдет в Омске 7 ноября.
Накануне в Москве представители двух стан встретились и обсудили график предстоящих мероприятий в рамках форума. Ожидается, что форум посетят президент России Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.
О том, что российско-казахстанский форум пройдет именно в Омске стало известно в конце прошлого года, когда такой же форум проходил в Казахстане.
ИСТОЧНИК KP.RU