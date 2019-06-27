Следственный комитет подключился к поискам пропавших омских школьниц

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-27T12:01:19+03:00

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14-летняя Диана Малышева и 15-летняя Полина Вострухина оставили родителя прощальные записки. Девочки ушли из дома на улице Завертяева, где живет Диана, 24 июня. Несколько суток родные пытались найти их своими силами, а 27 июня ночью в полицию за помощью.

Следственный комитет также начал проверку.

– По имеющейся информации, подружки накануне поздно вернулись домой, в связи с чем родители их наказали, забрав мобильные телефоны, из-за этого девочки ушли из дома. Сведения, распространенные в социальной сети, о том, что девочки якобы оставили предсмертные записки, не соответствуют действительности, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетних.

Приметы Полины Вострухиной: на вид 15 лет, рост 165 см, стрижка каре, темно-русые волосы, острый нос, татуировка на запястье руки в виде мужского имени.На момент была одета в черные спортивные брюки с белыми лампасами или юбку черного цвета с кружевами и белые колготки.

Приметы Дианы Малышевой: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие. На момент уход была одета в черную джинсовую куртку, на рукавах замки до локтя, на куртке красно-белая надпись.

Если вы располагаете информацией о местонахождении девушек, сообщите по телефонам 79-25-05, 61-04-04, 02 или по телефону «Ребенок в опасности» с номером 123.

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ИСТОЧНИК KP.RU