СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-27T10:00:10+03:00

В Омской области уничтожили почти тонну конопли Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Изменить размер текста: A A

Все произошло в Тевризском районе Омской области. Там сотрудники полиции нашли большое поле с дикорастущей коноплей. Было принято решение полностью уничтожить поле, чтобы наркотиками никто не успел воспользоваться.

- Вблизи деревни Нагорно-Аёвск сотрудниками отдела МВД России по Тевризскому району совместно с представителями администрации района и Бакшеевского сельского поселения выявлены и уничтожены крупные очаги произрастания дикорастущей конопли на площади 4 000 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Растения сначала скосили при помощи специальной техники, а затем вывезли на полигон отходов. На полигоне было принято решение полностью сжечь растения. Общий объем уничтоженной конопли составил 800 килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU