В Омской области уничтожили почти тонну конопли
Все произошло в Тевризском районе Омской области. Там сотрудники полиции нашли большое поле с дикорастущей коноплей. Было принято решение полностью уничтожить поле, чтобы наркотиками никто не успел воспользоваться.
- Вблизи деревни Нагорно-Аёвск сотрудниками отдела МВД России по Тевризскому району совместно с представителями администрации района и Бакшеевского сельского поселения выявлены и уничтожены крупные очаги произрастания дикорастущей конопли на площади 4 000 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе омской полиции.
Растения сначала скосили при помощи специальной техники, а затем вывезли на полигон отходов. На полигоне было принято решение полностью сжечь растения. Общий объем уничтоженной конопли составил 800 килограмм.
ИСТОЧНИК KP.RU