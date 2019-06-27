2019-06-27T08:51:13+03:00
Происшествия

В Омске на видео попала перевернувшаяся машина такси

Авария случилась в центре города [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Момент столкновения попал на видео очевидца, который накануне ранним утром ехал по центру города. Все произошло на улице Красный Путь, недалеко от остановки «улица Рабиновича». На видео видно, как машина «Яндекс.Такси» выезжала со второстепенной дороги на улицу Красный Путь, в это время там ехала отечественная машина с прицепом. Каким-то образом машины столкнулись так, что машина такси перевернулась и съехала к окраине дороге.

Очевидец, заснявший все на видео, рассказал, что водитель такси в аварии не пострадал – он отделался легким испугом. Однако машину теперь придется долго ремонтировать. Очевидцы предположили, что авария произошло, из-за того, что один из водителей наехал другому на колесо.

Машина "Яндекс.Такси" перевернулась в центре.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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