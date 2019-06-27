Омич продает ржавую крышку за 10 млн, уверяя, что это Ван Гог

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-27T08:49:15+03:00

Чтобы «шедевр» не украли, он держит его в банковской ячейке

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Фирменный стиль омича Вильяма Девлеткильдеева, который периодически публикует посты в соцсетях, горожане уже узнают с первых строк. На этот раз его внимание привлекли на местные паблики, а сайт бесплатных объявления. Там мужчина пытается продать свою очередную находку.

– Гуляя с любимой собакой на весенней поляне я увидел что-то небольшое, круглое и блестящее. Запомнив своим зорким глазом место, подойти и взглянуть не решался, считая банальной крышечкой от пива или монеткой. Но все же прогулка навела меня на это же место, где я увидел круглую прокладку от пробки или что-то полупрозрачное, – рассказывает автор.

Дальше Девлеткильдеев поведал, что начал рассматривать находку через лупу, которую всегда носит. И тут его осенило.

– Мне так понравились эти природные цветовые нюансы, как будто созданы они микроминиатюристом. Но самое интересное я увидел в том, что на маленькой круглой плоскости на меня смотрел сам Ван Гог! Да! Именно голландский художник Винсент Ван Гог! В берете, рыжеволосый, с выразительным взглядом, длинным носом. Дома я рассмотрел это чудо повнимательнее, и действительно – идентичность с Ван Гогом стопроцентная! Даже перевязанное ухо есть! – рекламирует товар продавец и для сравнения прикладывает автопортрет художника.

ИСТОЧНИК KP.RU