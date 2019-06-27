2019-06-27T08:49:15+03:00
Общество

Омич продает ржавую крышку за 10 млн, уверяя, что это Ван Гог

Чтобы «шедевр» не украли, он держит его в банковской ячейке
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Для сравнения Вильям Девлеткильдеев прикладывает автопортрет художника.Для сравнения Вильям Девлеткильдеев прикладывает автопортрет художника.
Изменить размер текста:

Фирменный стиль омича Вильяма Девлеткильдеева, который периодически публикует посты в соцсетях, горожане уже узнают с первых строк. На этот раз его внимание привлекли на местные паблики, а сайт бесплатных объявления. Там мужчина пытается продать свою очередную находку.

– Гуляя с любимой собакой на весенней поляне я увидел что-то небольшое, круглое и блестящее. Запомнив своим зорким глазом место, подойти и взглянуть не решался, считая банальной крышечкой от пива или монеткой. Но все же прогулка навела меня на это же место, где я увидел круглую прокладку от пробки или что-то полупрозрачное, – рассказывает автор.

Дальше Девлеткильдеев поведал, что начал рассматривать находку через лупу, которую всегда носит. И тут его осенило.

– Мне так понравились эти природные цветовые нюансы, как будто созданы они микроминиатюристом. Но самое интересное я увидел в том, что на маленькой круглой плоскости на меня смотрел сам Ван Гог! Да! Именно голландский художник Винсент Ван Гог! В берете, рыжеволосый, с выразительным взглядом, длинным носом. Дома я рассмотрел это чудо повнимательнее, и действительно – идентичность с Ван Гогом стопроцентная! Даже перевязанное ухо есть! – рекламирует товар продавец и для сравнения прикладывает автопортрет художника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Галёрка» приглашает на праздничную притчу «Во всю Ивановскую»
Клиенты «Дом.ru» могут смотреть 13 новых ТВ-каналов
Отключение должников в действии
На территорию Омской области пытались незаконно ввезти подкарантинную продукцию
В Омске на видео попала перевернувшаяся машина такси
Омского депутата, дважды не отчитавшегося о доходах, лишили мандата
Омичей приглашают на кинопикник в парке
Омский «Иртыш» отказался от участия в ФНЛ
В омском депимущества прокомментировали отставку Егора Цвилия
В Омске из-за столкновения с «Яндекс.Такси» легковушка вылетела на тротуар
В мэрии прокомментировали жалобы омичей на укладку асфальта на Герцена
Момент кражи кошелька омича в поликлинике попал на видео
Омичи спасли малыша косули от стаи ворон
Деньги на лечение юной омички, сбитой пьяным водителем, собрали за несколько суток
2 июля в Омске снова пройдут гидравлические испытания
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» нашли новых социальных предпринимателей