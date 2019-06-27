Омского депутата, дважды не отчитавшегося о доходах, лишили мандата

СЕГОДНЯ 08:33 2019-06-27T08:33:16+03:00

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Депутат Совета Павлоградского сельского поселения, не смотря на то, что все чиновники обязаны подавать декларации о доходах, не отчитался о полученных средствах за 2018 год. Не посчитал нужным он указать и сведения о своей семье и недвижимости.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура района направила председателю Совета городского поселения представление об устранении допущенных нарушений, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Однако и после этого скрытный депутат не поспешил подать декларацию. Так как нарушения не были устранены, полномочия депутата из Павлоградки были прекращены досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU