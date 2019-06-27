Омского депутата, дважды не отчитавшегося о доходах, лишили мандата
Все произошло в Павлоградке
Омского депутата, дважды не отчитавшегося о доходах, лишили мандатаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Совета Павлоградского сельского поселения, не смотря на то, что все чиновники обязаны подавать декларации о доходах, не отчитался о полученных средствах за 2018 год. Не посчитал нужным он указать и сведения о своей семье и недвижимости.
- В связи с выявленными нарушениями прокуратура района направила председателю Совета городского поселения представление об устранении допущенных нарушений, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Однако и после этого скрытный депутат не поспешил подать декларацию. Так как нарушения не были устранены, полномочия депутата из Павлоградки были прекращены досрочно.
ИСТОЧНИК KP.RU