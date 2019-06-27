Омичей приглашают на кинопикник в парке
В омском парке имени 30-летия ВЛКСМ решили проводить кинопикники. Площадку для показа фильмов разместят на открытом воздухе, зрители смогут разместиться прямо на траве. Экран установят рядом с главной сценой парка, между Центральной и Комсомольской аллеями.
– Это наш совместный проект с учреждением министерства культуры Омской области «Киновидеоцентр», – рассказал директор предприятия «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин. – Гостей парка ждет торжественное открытие, а в репертуаре короткометражные фильмы «Интервью», «Электрический ток», «Огонь», «Миллиард», «Подстава» и многие другие».
Первый такой пикник начнется 27 июня в 21.30. Вход на свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU