2019-06-27T07:37:03+03:00
Общество

Омичей приглашают на кинопикник в парке

Он пройдет в ближайшую 27 июня
Анна МИКУЛА
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Омичей приглашают на кинопикник в парке.Омичей приглашают на кинопикник в парке.
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В омском парке имени 30-летия ВЛКСМ решили проводить кинопикники. Площадку для показа фильмов разместят на открытом воздухе, зрители смогут разместиться прямо на траве. Экран установят рядом с главной сценой парка, между Центральной и Комсомольской аллеями.

– Это наш совместный проект с учреждением министерства культуры Омской области «Киновидеоцентр», – рассказал директор предприятия «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин. – Гостей парка ждет торжественное открытие, а в репертуаре короткометражные фильмы «Интервью», «Электрический ток», «Огонь», «Миллиард», «Подстава» и многие другие».

Первый такой пикник начнется 27 июня в 21.30. Вход на свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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