2019-06-27T07:24:33+03:00
Общество

В омском депимущества прокомментировали отставку Егора Цвилия

Тем временем СМИ связывают это событие с недавними обысками ведомства
Анна МИКУЛА
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В департаменте имущественных отношений омской мэрии прокомментировали отставку первого заместителя руководителя ведомства Егора Цвилия.

– В связи с изменением функций департамента имущественных отношений последовало изменение структуры департамента, – говорится в сообщении веломства. – Дальнейшее переформатирование предусматривало, в том числе, сокращение штата и исключение административного управления, которое возглавлял Егор Цвилий. С 21 июня трудовой договор расторгнут.

Напомним, Егор Цвилий проработал на этой должности всего полгода. Его отставка совпала с недавними обысками, прошедшими в омском депимущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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