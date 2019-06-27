В омском депимущества прокомментировали отставку Егора Цвилия
В департаменте имущественных отношений омской мэрии прокомментировали отставку первого заместителя руководителя ведомства Егора Цвилия.
– В связи с изменением функций департамента имущественных отношений последовало изменение структуры департамента, – говорится в сообщении веломства. – Дальнейшее переформатирование предусматривало, в том числе, сокращение штата и исключение административного управления, которое возглавлял Егор Цвилий. С 21 июня трудовой договор расторгнут.
Напомним, Егор Цвилий проработал на этой должности всего полгода. Его отставка совпала с недавними обысками, прошедшими в омском депимущества.
ИСТОЧНИК KP.RU