2019-06-27T06:54:08+03:00
Общество

В Омске из-за столкновения с «Яндекс.Такси» легковушка вылетела на тротуар

Все произошло у магазина «Дружный мир»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске из-за столкновения с «Яндекс.Такси» легковушка вылетела на тротуарВ Омске из-за столкновения с «Яндекс.Такси» легковушка вылетела на тротуарФото: vk.com
Изменить размер текста:

Об аварии, которая случилась в центре города, рассказали очевидцы в социальных сетях. Все произошло недалеко от магазина «Дружный мир» на проспекте Карла Маркса. Там столкнулись две легковушки, одна из которых – это машина «Яндекс.Такси». Как рассказали очевидцы, одна из машин разворачивалась, а вторая не уступила ей дорогу. Машины столкнулись на достаточно большой скорости, легковушка вылетела на тротуар и снесла рекламную стойку.

Легковушка снесла рекламный щит Фото: vk.com

Легковушка снесла рекламный щитФото: vk.com

О пострадавших в аварии очевидцы не сообщают, однако судя по фотографиям, размещенных в социальных сетях, на место выезжала машина реанимации – кому-то из водителей или пассажиров машин понадобилась медицинская помощь. Отметим, что на данном участке дороге аварии происходят регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Галёрка» приглашает на праздничную притчу «Во всю Ивановскую»
Клиенты «Дом.ru» могут смотреть 13 новых ТВ-каналов
Отключение должников в действии
На территорию Омской области пытались незаконно ввезти подкарантинную продукцию
В Омске на видео попала перевернувшаяся машина такси
Омич продает ржавую крышку за 10 млн, уверяя, что это Ван Гог
Омского депутата, дважды не отчитавшегося о доходах, лишили мандата
Омичей приглашают на кинопикник в парке
Омский «Иртыш» отказался от участия в ФНЛ
В омском депимущества прокомментировали отставку Егора Цвилия
В мэрии прокомментировали жалобы омичей на укладку асфальта на Герцена
Момент кражи кошелька омича в поликлинике попал на видео
Омичи спасли малыша косули от стаи ворон
Деньги на лечение юной омички, сбитой пьяным водителем, собрали за несколько суток
2 июля в Омске снова пройдут гидравлические испытания
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» нашли новых социальных предпринимателей