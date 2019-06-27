В Омске из-за столкновения с «Яндекс.Такси» легковушка вылетела на тротуар
Об аварии, которая случилась в центре города, рассказали очевидцы в социальных сетях. Все произошло недалеко от магазина «Дружный мир» на проспекте Карла Маркса. Там столкнулись две легковушки, одна из которых – это машина «Яндекс.Такси». Как рассказали очевидцы, одна из машин разворачивалась, а вторая не уступила ей дорогу. Машины столкнулись на достаточно большой скорости, легковушка вылетела на тротуар и снесла рекламную стойку.
Легковушка снесла рекламный щитФото: vk.com
О пострадавших в аварии очевидцы не сообщают, однако судя по фотографиям, размещенных в социальных сетях, на место выезжала машина реанимации – кому-то из водителей или пассажиров машин понадобилась медицинская помощь. Отметим, что на данном участке дороге аварии происходят регулярно.
ИСТОЧНИК KP.RU