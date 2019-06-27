2019-06-27T06:22:00+03:00
Общество

В мэрии прокомментировали жалобы омичей на укладку асфальта на Герцена

Работы там проводятся с соблюдением технологии
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В мэрии прокомментировали жалобы омичей на укладку асфальта на ГерценаВ мэрии прокомментировали жалобы омичей на укладку асфальта на ГерценаФото: vk.com
Изменить размер текста:

Напомним, ранее мы писали о жалобах омичей, которые засняли на видео укладку асфальта на улице Герцена. Омичи утверждали, что асфальт там кладут с нарушениями – перед укладкой дорожное полотно не поливают битумом, который улучшает сцепление нового покрытия со старым. Горожане опасались, что такую дорогу смоет уже следующей весной. Однако в управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска успокоили омичей – асфальт на Герцена укладывают с соблюдением технологии.

- На видео - момент работ по укладке асфальтобетонного гранулята с его последующим уплотнением. Данный вид работ не предусматривает использование битумной эмульсии. Распределение гранулята необходимо для увеличения толщины конструктива дорожного полотна, которой изначально было недостаточно для дальнейшей работы по укреплению основания и работы ресайклера. Только после работы ресайклером по укреплению основания будут выполняться последующие виды работ – это розлив битумной эмульсии и устройство выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия, - рассказала пресс-секретарь управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Елена Желещикова.

Укрепление основания дорожного полотна необходимо на Герцена из-за того, что на улице много просадок в местах пересечения с коммуникациями. Для особой прочности основания в него будут добавлять 5% цемента.

Асфальт на Герцена кладут с нарушениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Галёрка» приглашает на праздничную притчу «Во всю Ивановскую»
Клиенты «Дом.ru» могут смотреть 13 новых ТВ-каналов
Отключение должников в действии
На территорию Омской области пытались незаконно ввезти подкарантинную продукцию
В Омске на видео попала перевернувшаяся машина такси
Омич продает ржавую крышку за 10 млн, уверяя, что это Ван Гог
Омского депутата, дважды не отчитавшегося о доходах, лишили мандата
Омичей приглашают на кинопикник в парке
Омский «Иртыш» отказался от участия в ФНЛ
В омском депимущества прокомментировали отставку Егора Цвилия
В Омске из-за столкновения с «Яндекс.Такси» легковушка вылетела на тротуар
Момент кражи кошелька омича в поликлинике попал на видео
Омичи спасли малыша косули от стаи ворон
Деньги на лечение юной омички, сбитой пьяным водителем, собрали за несколько суток
2 июля в Омске снова пройдут гидравлические испытания
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» нашли новых социальных предпринимателей