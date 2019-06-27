В мэрии прокомментировали жалобы омичей на укладку асфальта на Герцена

СЕГОДНЯ 06:22 2019-06-27T06:22:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, ранее мы писали о жалобах омичей, которые засняли на видео укладку асфальта на улице Герцена. Омичи утверждали, что асфальт там кладут с нарушениями – перед укладкой дорожное полотно не поливают битумом, который улучшает сцепление нового покрытия со старым. Горожане опасались, что такую дорогу смоет уже следующей весной. Однако в управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска успокоили омичей – асфальт на Герцена укладывают с соблюдением технологии.

- На видео - момент работ по укладке асфальтобетонного гранулята с его последующим уплотнением. Данный вид работ не предусматривает использование битумной эмульсии. Распределение гранулята необходимо для увеличения толщины конструктива дорожного полотна, которой изначально было недостаточно для дальнейшей работы по укреплению основания и работы ресайклера. Только после работы ресайклером по укреплению основания будут выполняться последующие виды работ – это розлив битумной эмульсии и устройство выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия, - рассказала пресс-секретарь управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Елена Желещикова.

Укрепление основания дорожного полотна необходимо на Герцена из-за того, что на улице много просадок в местах пересечения с коммуникациями. Для особой прочности основания в него будут добавлять 5% цемента.

Асфальт на Герцена кладут с нарушениями.

ИСТОЧНИК KP.RU