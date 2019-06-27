2019-06-27T05:08:23+03:00
Происшествия

Момент кражи кошелька омича в поликлинике попал на видео

Бумажник взял себе другой пациент [видео]
Станислав МУХИН
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Пришлось обращаться в полицию омичу после визита в одну из поликлиник города. При оплате услуг он оставил кошелек и ушел. А когда вернулся, то бумажника с 15 тысячами уже не было. Полицейские подняли видео с камер наблюдения и выяснили, что кошелек присвоил себе один из пациентов. Его личность быстро установили, но дома воришку не нашли. Когда соседи рассказали ему, что приходила полиция, мужчина через соцсети нашел владельца кошелька и все ему вернул. После этого он сам пошел в отделение и рассказал о случившемся. Но ответить за кражу все же придется.

- Мотив своего поведения 38-летний омич пояснить не смог: имеет постоянную работу и стабильный доход. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - уточнили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Момент кражи в поликлинике Омска.Момент кражи в поликлинике

ИСТОЧНИК KP.RU

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