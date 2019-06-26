В Омской области раздавили 20 тонн санкционных яблок

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-26T13:22:16+03:00

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Большегруз с яблоками остановили на пункте пропуска «Ольховка». При проверке документов – фитосанитарного сертификата, а также маркировки на самих фруктах, выяснилось, что яблоки везут из Польши. Общий вес яблок составил 19,5 тонн.

Так как ввозить товары из стран, на которые распространяются санкции, запрещено, то было принято решение уничтожить яблоки. Как рассказали в пресс-службе омской таможни, все яблоки были уничтожены механическим способом под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Омской области и Омской таможни. А это значит, что яблоки попросту раздавили бульдозером.

ИСТОЧНИК KP.RU