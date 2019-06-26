2019-06-26T12:49:22+03:00
Происшествия

В Омске под мостом нашли человеческий скелет

Личность погибшего пока не установили
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске нашли человеческий скелет под мостомВ Омске нашли человеческий скелет под мостомФото: Александр БОЙКО
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Шокирующую находку обнаружили местные жители. Все произошло в районе улицы Калинина в Ленинском округе Омска. Люди шли вдоль железой дороги, как внезапно заметили человеческие останки. Испугавшись, они сразу же вызвали сотрудников полиции.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, предположительно, труп принадлежит неизвестному мужчине. Его останки были разбросаны вдоль железной дороги. Сейчас специалисты направили скелет в морг, где криминалисты будут пытаться установить личность погибшего. Также следователям предстоит выяснить, что произошло с мужчиной, и была ли его смерть насильственной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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