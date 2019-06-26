2019-06-26T11:54:52+03:00
Общество

Браконьеров в Омской области поймали на ловле краснокнижной рыбы

Они нанесли ущерб природе в 400 тысяч
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Браконьеров в Омской области по1ймали на ловле краснокнижной рыбойБраконьеров в Омской области по1ймали на ловле краснокнижной рыбойФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Браконьеров нашли вблизи поселка Большой Атмас в Черлакском районе Омской области. Трое мужчин на катере раскинули сети на Иртыше и стали вылавливать рыбу. Когда катер приблизился к берегу, рыбаков задержали. Оказалось, что в сетях у них 40 особей стерляди и 1 особь сибирского осетра. Так как эти виды рыб занесены в Красную книгу и признаны вымирающими, их вылов запрещен.

Как рассказали в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России, сейчас решается вопрос о возбуждении двух уголовных дел - за незаконный вылов водных биологических ресурсов, а также за незаконную добычу и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу. Ущерб, нанесенный природе, оценивается в 400 тысяч рублей. Рыбаков может ждать суровое наказание – крупный штраф, исправительные работы или ограничение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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