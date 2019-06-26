Омич сделал предложение своей девушке перед началом киносеанса

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-26T11:43:28+03:00

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Вероятно, приятное впечатление останется от Омска у жителя Подольска, который вместе с женой проводит отпуск, путешествуя по стране на машине. В нашем городе гости прокатились по центральным улицам, а потом заехали в кинотеатр под открытым небом. Фильмы там можно смотреть прямо из припаркованного авто. Но происходившее в реальности оказалось намного интереснее перипетий, развернувшихся на экране.

– Вчера там парень сделал предложение своей девушке. Только представьте: начался киносеанс, начались трейлеры, все как обычно, – делится впечатлениями со своими подписчиками Алексей Левченко. – И тут его голос, признание в любви, предложение руки и сердца... Девушка, да и все присутствующие, были в шоке – моргание фарами, сигналы. Такое запомнится этой паре на всю жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU