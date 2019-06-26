Омск попал в десятку самых агрессивных городов России

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-26T09:45:52+03:00

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Маркетинговое агентство Zoom Market провело социологическое исследование в 25 городах страны. Трем тысячам респондентов предлагалось оценить уровень агрессии в мегаполисах. В анкете предлагались три вопроса: считают ли местные жители себя агрессивными, как часто им приходится проявлять агрессию и часто ли они сами становятся объектами чужой агрессии.

По итогам опроса Омск занял девятое место в рейтинге. Первое оккупировали жители Ростова-на-Дону. Также не слишком доброжелательными считают себя москвичи и челябинцы. У этих городов второе и третье места соответственно.

А вот наш сосед Новосибирск оказался лишь на 20-м месте. Также миролюбивыми, по оценкам собственных жителей, стали Симферополь (25-е место), Сочи (24-е место) и Санкт-Петербург (23-е место).

ИСТОЧНИК KP.RU