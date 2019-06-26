2019-06-26T09:44:33+03:00
Происшествия

Омич, на которого упали мешки со строительной смесью, отсудил 900 тысяч

Он получил серьезные травмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич, на которого упали мешки со строительной смесью, отсудил 900 тысячОмич, на которого упали мешки со строительной смесью, отсудил 900 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Омич работал на строительстве микрорайона «Прибрежный». После обеденного перерыва он возвращался на свое рабочее место – он должен был заниматься монтажом утеплителя на фасад дома. Однако внезапно деревянный поддон разрушился, а на мужчину упали тяжелые мешки со строительной смесью. После серьезных травм он восстанавливался больше года и решил обратиться в суд за компенсацией от работодателя.

- Основной причиной происшествия признана неудовлетворительная организация проведения работ, выразившаяся в необеспечении выполнения требований безопасности при перемещении груза башенным краном, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По решению суда первой инстанции омичу присудили в общей сложности 579 тысяч в качестве компенсации. Деньги должны были выплатить владелец башенного крана, работодатель и генеральный подрядчик. Однако омич оспорил решение суда – в возрасте 39 лет он остался инвалидом и теперь не может передвигаться самостоятельно. Омичи присудили компенсацию в 900 тысяч, по 300 тысяч с каждого ответчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24