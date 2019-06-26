2019-06-26T09:24:30+03:00
Общество

Омичей зовут на «Пляжную лыжню»

Соревнования пройдут на Куйбышевском пляже
Анна МИКУЛА
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Спортивное соревнование пройдет на Куйбышевском пляже.Спортивное соревнование пройдет на Куйбышевском пляже.
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Омичей зовут принять участие в необычных спортивных соревнованиях «Пляжной лыжне». Спортсмены будут участвовать в забеге на лыжах по песку на берегу Иртыша.

– В этом году соревнования пройдут в рамках фестиваля пляжных видов спорта, и мы хотим видеть больше радостных лиц на старте! В программе: забеги на 100 и 300 метров, финалы на 300 метров с препятствиями, награждение победителей и призеров призами от спонсоров. Участие бесплатное! Регистрируйтесь и вставайте на лыжи с нами!

Для участия спортсменам понадобятся только лыжные ботинки и палки. Лыжи обещают предоставить на месте при необходимости. В форме регистрации надо указать тип крепления для ботинок.

Соревнования пройдут в субботу, 29 июня, на Куйбышевском пляже возле Речного вокзала. Зарегистрироваться можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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