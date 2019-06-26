СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-26T09:22:54+03:00

В Омском парке установят 9-метровый батут за 800 тысяч Фото: пресс-служба администрации города Омска

Он будет самым большим в городе

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В парке имени 30-летия ВЛКСМ в ближайшее время заработает новый 9-метровый батут. На его приобретение парк потратил 820 тысяч рублей. Новый аттракцион установят возле американских горок «Дикая мышь».

- Этот батут - самый большой из имеющихся у городских парков. Его длина составляет 14 метров, ширина - до 10,5 метров, а высота - не менее 8,9 метров. Надувной батутный комплекс в стиле саванны оснащен горкой высотой 5,5 метров, с обычным и туннельным спусками, горкой-роботом и тематическими стационарными фигурами. Горка-робот периодически будет подниматься и опускаться. Новинка изготовлена по заказу в Москве, - рассказал директор парка Илья Очкин.

Помимо нового батута, в парке все лето будут работать еще два поменьше – высотой до 2 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU