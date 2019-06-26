Омичка съездила в Хорватию с программой «Поедем, поедим!»
Девушка отправила 70 писем, чтобы встретиться с ведущим Джоном Уорреном
В путешествие героиня программы взяла с собой 72-летнюю маму.
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В эфир вышла очередная программа «Поедем, поедим!», которая снималась в Хорватии. На этот раз ее героиней стала жительница Омска Ирина Миллер. Чтобы воочию увидеть ведущего Джона Уоррена за три года девушка написала около 70 писем. В итоге, ей улыбнулась удача.
Я поставила себе цель, что хочу обязательно встретиться с Джоном Уорреном. Я хотела побывать в Европе, и выиграла поездку в Хорватию. Моему счастью не было предела, когда узнала, что победила», - рассказала «Омскздесь» Ирина Миллер.
Также сообщается, что в путешествие героиня программы взяла с собой 72-летнюю маму.
ИСТОЧНИК KP.RU