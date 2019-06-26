2019-06-26T08:15:11+03:00
Общество

Школьница, организовавшая мошенническую схему, обманывала омичек

Ей грозит до 2 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Школьница, организовавшая мошенническую схему, обманывала омичекШкольница, организовавшая мошенническую схему, обманывала омичекФото: Мария ЛЕНЦ
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Две омички решили приобрести товары в интернет-магазине, однако когда они перевели деньги в качестве предоплаты девушке-продавцу, она перестала выходить с ними на связь и пропала. Товара они так и не получили и пошли в полицию. Одна из женщин оказалась обманутой на 3 тысячи рублей, а вторая на 5 тысяч.

- Установлено, что деньги потерпевших переводились на счет 17-летней жительницы Черлакского района. Она же оказалась владелицей аккаунта действующего интернет-магазина. Его девушка приобрела в присутствии законного представителя, заниматься продажами не планировала. Деньги тратила исключительно на косметику, - рассказали в пресс-службе полиции.

На юную школьницу завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей может грозить до 2 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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