2019-06-26T07:11:22+03:00
Происшествия

В Омске возле метромоста перевернулось такси

По предварительным данным, в результате аварии никто серьезно не пострадал
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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В центре Омска, прямо за метромостом произошла довольно серьезная авария. Фото происшествия выложили в социальные сети.

– По улице Красный Путь произошло ДТП – иномарка перевернулась. Что послужило причиной пока остается загадкой, – рассказывает автор поста Сергей Брун.

Сообщается, что авария произошла примерно в 5 утра с машиной такси, дорога была почти пустая. По предварительным данным, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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