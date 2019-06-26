В Омске возле метромоста перевернулось такси

СЕГОДНЯ 07:11 2019-06-26T07:11:22+03:00

По предварительным данным, в результате аварии никто серьезно не пострадал

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В центре Омска, прямо за метромостом произошла довольно серьезная авария. Фото происшествия выложили в социальные сети.

– По улице Красный Путь произошло ДТП – иномарка перевернулась. Что послужило причиной пока остается загадкой, – рассказывает автор поста Сергей Брун.

Сообщается, что авария произошла примерно в 5 утра с машиной такси, дорога была почти пустая. По предварительным данным, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU