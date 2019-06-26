В Омске возле метромоста перевернулось такси
По предварительным данным, в результате аварии никто серьезно не пострадал
Фото: vk.com/chp55
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В центре Омска, прямо за метромостом произошла довольно серьезная авария. Фото происшествия выложили в социальные сети.
– По улице Красный Путь произошло ДТП – иномарка перевернулась. Что послужило причиной пока остается загадкой, – рассказывает автор поста Сергей Брун.
Сообщается, что авария произошла примерно в 5 утра с машиной такси, дорога была почти пустая. По предварительным данным, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU