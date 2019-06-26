В Омске начали наносить пластиковую разметку

СЕГОДНЯ 06:59 2019-06-26T06:59:53+03:00

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В Омске начали наносить долговечную пластиковую разметку на дороги города. Ее должны на основных 24 улицах города, подрядчик обязуется закончить работы до 1 сентября. Однако дорожники работают в две смены – в дневную и ночную, чтобы разметка на улицах города появилась как можно раньше.

- В Омске у нас 24 объекта. Основные работы - нанесение продольной дорожной разметки, двойных сплошных, сплошных, прерывистых линий - на центральных магистралях проводятся в ночное время, когда снижается автомобильный трафик, чтобы можно было спокойно и безопасно работать производителям работ и не мешать оживленному потоку транспорта, - рассказал главный инженер подрядчика, компании «МаркЛайн» Евгений Гапанович.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства, в первую очередь разметка появится на самых оживленных магистралях. Гарантийный срок по пластиковой разметке составляет 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU