После шоу с повешенными манекенами на долгострое Бурков обвинил в проблеме дольщиков глав округов

СЕГОДНЯ 06:37 2019-06-26T06:37:01+03:00

Он считает, что они не знают, что происходит у них на территориях

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Губернатор Александр Бурков прокомментировал проблему дольщиков в Омской области. И даже назначил потенциальных виновных. Он считает, что за ситуацию ответственны главы округов в Омске. По мнению главы региона, чиновники элементарно не знают, что происходит у них на территориях.

- Есть факты, когда застройщики были уже наказаны, отсидели, вышли и снова принимаются за старое. Каждый такой факт нужно вскрывать и ставить на контроль правоохранительных органов. Есть случаи – поставили забор, собрали с людей деньги, а земельные участки не оформлены, нет ни правоустанавливающей, ни разрешительной, ни проектной документации, - сказал губернатор Бурков. - Это к вопросу о том, что некоторые главы городских округов не знают, что творится на их территории. Каждый руководитель округа, если возник забор, должен знать – чей он, кто строит на его территории и что именно. У меня также просьба к Управлению МВД обратить на это внимание участковых.

Поводом для выступления губернатора, скорее всего, послужила недавняя акция омичей. На прошлой недели отчаявшиеся дольщики дома по улице Герцена, 11 устроили необычный перфоманс, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. В окнах многоэтажки они подвесили манекены. Издалека это очень напоминало висящих людей. Минстрой прокомментировал ситуацию с долгостроем, но дал понять - перспективы там не самые радужные.

ИСТОЧНИК KP.RU