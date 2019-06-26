2019-06-26T06:11:18+03:00
Общество

Разрушенный мост, из-за которого жители села под Омском оказались изолированными, не отремонтируют

На это нет денег, к тому же он бесхозяйный
Станислав МУХИН
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Этот мост связывал две деревни.Этот мост связывал две деревни.Фото: ВКонтакте
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О злоключениях жителей одного из сел Кормиловского района "Комсомолка" уже писала. Подвесной мост через реку рухнул и жители Игнатьево оказались отрезанными от внешнего мира. По этому сооружению они ходили в соседнюю деревню за продуктами и лекарствами.

Однако, как выяснилось, мост оказался бесхозным. На него нет ни документации, ни других бумаг. И, как дали понять в администрации, ремонтировать его никто не собирается. К тому же в бюджете нет на это денег. Что делать жителям отрезанного села, пока непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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