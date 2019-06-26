2019-06-26T05:56:44+03:00
Спорт

Опубликованы первые фото разбора «Арены Омск»

Стадион просуществовал всего 10 лет
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/fcavaФото: vk.com/fcava
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«Арену Омск», признанную в начале прошлого сезона аварийной, начали разбирать. В социальные сети попали фото происходящего внутри спорткомплекса. Судя по снимкам, там уже демонтировали видеокуб, сняли кресла, частично убрали бортики вокруг ледовой площадки и перила с лестницы.

Напомним, стадион прослужил чуть более 10 лет, потом в фундаменте обнаружили серьезные повреждения, из-за которых могло рухнуть все здание. Приняли решение о сносе этого объекта.

Планируется, что новая хоккейная арена в Омске появится к сезону 2022-2023 годов. Обещают, что она будет более вместительной и современной по сравнению с предшественницей.

Фото: vk.com/fcava

Фото: vk.com/fcava

ИСТОЧНИК KP.RU

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