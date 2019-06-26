Опубликованы первые фото разбора «Арены Омск»
«Арену Омск», признанную в начале прошлого сезона аварийной, начали разбирать. В социальные сети попали фото происходящего внутри спорткомплекса. Судя по снимкам, там уже демонтировали видеокуб, сняли кресла, частично убрали бортики вокруг ледовой площадки и перила с лестницы.
Напомним, стадион прослужил чуть более 10 лет, потом в фундаменте обнаружили серьезные повреждения, из-за которых могло рухнуть все здание. Приняли решение о сносе этого объекта.
Планируется, что новая хоккейная арена в Омске появится к сезону 2022-2023 годов. Обещают, что она будет более вместительной и современной по сравнению с предшественницей.
Фото: vk.com/fcava
ИСТОЧНИК KP.RU