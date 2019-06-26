СЕГОДНЯ 04:27 2019-06-26T04:27:23+03:00

На трассе под Омском фура врезалась в легковушку Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Все произошло накануне вечером на трассе «Новосибирск-Челябинск» в Кормиловского районе. 20-летний молодой человек ехал со стороны Калачинска в направлении Омска на своей машине марки «Тойота». В районе 868 километра он решил развернуться, однако не посмотрел в зеркала или не заметил приближающуюся фуру. На всей скорости большегруз врезался в легковушку.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Авенсис», а также два его пассажира (женщина 1977 г.р. и мужчина 1968 г.р.) обратились за медицинской помощью, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ГИБДД отметили, что оба водителя были трезвы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU