Омичи заметили упавший на перекрестке светофор

СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-25T14:24:08+03:00

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В социальных сетей появилось фото довольно курьезного происшествия, приключившегося со светофором, установленным в Советском округе.

– На перекрестке проспект Мира – Тварковского лежит сломанный светофор, – рассказывает автор поста.

На пост сразу откликнулись представители бюджетного учреждения «Транссигнал» и омской мэрии. В комментариях сообщается, что заявка принята и светофор скоро приведут в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU