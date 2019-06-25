2019-06-25T14:24:08+03:00
Общество

Омичи заметили упавший на перекрестке светофор

Фото происшествия выложили в соцсети
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/aomskФото: vk.com/aomsk
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В социальных сетей появилось фото довольно курьезного происшествия, приключившегося со светофором, установленным в Советском округе.

– На перекрестке проспект Мира – Тварковского лежит сломанный светофор, – рассказывает автор поста.

На пост сразу откликнулись представители бюджетного учреждения «Транссигнал» и омской мэрии. В комментариях сообщается, что заявка принята и светофор скоро приведут в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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