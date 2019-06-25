Омичи заметили упавший на перекрестке светофор
Фото происшествия выложили в соцсети
Фото: vk.com/aomsk
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В социальных сетей появилось фото довольно курьезного происшествия, приключившегося со светофором, установленным в Советском округе.
– На перекрестке проспект Мира – Тварковского лежит сломанный светофор, – рассказывает автор поста.
На пост сразу откликнулись представители бюджетного учреждения «Транссигнал» и омской мэрии. В комментариях сообщается, что заявка принята и светофор скоро приведут в порядок.
ИСТОЧНИК KP.RU