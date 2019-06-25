Омичка пожаловалась на небезопасный детский батут

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-25T14:05:27+03:00

По словам женщины, его начали сдувать, не убедившись, что на нем никого нет

Изменить размер текста: A A

О неприятности, приключившейся с ее ребенком на аттракционе возле КДЦ «Кристалл», рассказала в социальных сетях омичка Анастасия Любимова.

– Начали сдувать батут, когда там находились дети, – пишет мать пострадавшего. – Мой ребенок, прыгая на нем, ударился уже об асфальт, так как батут сдули. Его накрыло надувной фигурой. Хорошо, что из последствий только ушиб ноги и испуг, а ведь могла быть ситуация намного хуже!

Мнения комментаторов разделились. Одни негодуют и предлагают женщине написать жалобу на нерадивых предпринимателей, которые не смогли позаботиться о безопасности своего аттракциона. Другие считают, что мать пострадавшего ребенка могла сама снять его оттуда, до того как батут полностью сдулся.

ИСТОЧНИК KP.RU