В Омске пьяный водитель забрал у жены машину и разбил ее

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-25T13:37:05+03:00

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Машину, которая то и дело выезжала на полосу встречного движения, росгвардейцы заметили на улице Завертяева. Водитель опасно маневрировал на дороге, а позже припарковался на у киоска быстрого питания. Омич вышел из машины и шаткой походкой направился в киоск. Здесь его и остановили росгвардейцы.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, от омича сильно пахло алкоголем, он невнятно разговаривал. Машина омича была сильно разбита. Росгвардейцам омич признался, что у него не было прав, а машину он взял у своей супруги. На место приехал экипаж ГИБДД, однако мужчина отказался от медицинского освидетельствования. 35-летнего водителя доставили в отделение полиции. Омич уже был судим за различные преступления имущественного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU