Горевший накануне кинотеатр «Сатурн» решли законсервировать

СЕГОДНЯ 13:25 2019-06-25T13:36:54+03:00

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Мэр Оксана Фадина дала поручение департаменту финансов и контроля найти средства на консервацию кинотеатра «Сатурн». Напомним, заброшенный объект, который не используется уже более 15 лет, на днях горел. Сейчас он стал прибежищем для бомжей, которые и могли спровоцировать пожар.

На консервацию кинотеатра в казне города придется найти полмиллиона. А до этого там появится пост охраны.

– Как показал последний случай возгорания в здании кинотеатра, предпринятые ранее меры по ограждению и защите не работают. Значит, нужно их усилить. Это, в первую очередь, безопасность людей, – подчеркнула Оксана Фадина.

Как сообщает пресс-служба омской мэрии, продолжаются работы и по поиску инвестора на реконструкцию объекта. Чтобы привлечь их, в депимущества увеличили площадь прилегающей к зданию территории.

ИСТОЧНИК KP.RU