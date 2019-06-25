Горевший накануне кинотеатр «Сатурн» решли законсервировать
Мэр Оксана Фадина дала поручение департаменту финансов и контроля найти средства на консервацию кинотеатра «Сатурн». Напомним, заброшенный объект, который не используется уже более 15 лет, на днях горел. Сейчас он стал прибежищем для бомжей, которые и могли спровоцировать пожар.
На консервацию кинотеатра в казне города придется найти полмиллиона. А до этого там появится пост охраны.
– Как показал последний случай возгорания в здании кинотеатра, предпринятые ранее меры по ограждению и защите не работают. Значит, нужно их усилить. Это, в первую очередь, безопасность людей, – подчеркнула Оксана Фадина.
Как сообщает пресс-служба омской мэрии, продолжаются работы и по поиску инвестора на реконструкцию объекта. Чтобы привлечь их, в депимущества увеличили площадь прилегающей к зданию территории.
ИСТОЧНИК KP.RU