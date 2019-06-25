В Омске будут судить водителя, насмерть сбившего пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-25T13:00:11+03:00

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Все произошло во дворах на улице Горяева. Водитель доставлял продукты в торговый комплекс, а когда он разгрузил товар, он стал двигаться во дворе задним ходом. На пути машины появилась 82-летняя пенсионерка, которую водитель попросту не заметил. Он сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, на мужчину завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас дело омича передали в суд. Водителю может грозить до 5 лет тюрьмы, также ему могут запретить на определенный срок работать водителем.

ИСТОЧНИК KP.RU