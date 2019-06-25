На спасение юной омички, сбитой пьяным водителем, за сутки собрали почти половину нужной суммы

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-25T12:36:29+03:00

После страшного дня, когда ее сбила машина, Настя до сих пор не пришла в сознание.

Тем не менее, расслабляться пока рано – жизненно важен каждый переведенный рубль

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Появилась надежда у семьи 17-летней Насти Мантуло. Напомним, девочку, гулявшую с подругами в Советском парке, сбил пьяный водитель Вячеслав Гонохов. Мужчина вместо того, чтобы оказать помощь, попытался скрыться с места. Но его задержали очевидцы. На время следствия его поместили в СИЗО.

Настя получила тяжелейшую травму голову, за полгода с момента аварии она так и не пришла в себя. Весной юная пациентка пережила вторую остановку сердца и клиническую смерть. После этого ее состояние резко ухудшилось. В Омске медики сделали все возможное для спасения жизни Насти, но возможностей для реабилитации здесь нет.

Помочь школьнице могут в клинике города Искитим Новосибирской области. Но сумма для семьи, проживающей в районе Омской области, неподъемная. Только счет на лечение без расходов на проезд и проживание составляет 239 000 рублей. Поэтому семья обратилась за помощью к неравнодушным людям. Как выяснилось, их очень много. За сутки с начала сбора они перевели уже более половины нужной суммы.

– Вот уже 23.38, а телефон не замолкает, – пишет мама Насти Марина Мантуло. – Сумма на сию минуту составляет 131 047,02 рублей. Это больше, чем вчера. Осталось 107 952,98 рублей. Доченька, милая, держись. Мы вытащим тебя совместно с добрыми и отзывчивыми людьми. СПАСИБО всем и каждому!

Даже переведенные на счет 50 рублей, могут стать огромным вкладом в спасение человека и вернуть девочку к нормальной жизни. Деньги можно перевести на номер телефона 8 965 825 14 70 или на карту 4276 8450 1562 9998.

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Напомним, страшное ДТП произошло 16 декабря. Лихач на «Ладе» сбил группу школьниц, гулявших в Советском парке. Самые серьезные травмы получила одна из подруг - 16-летняя Настя Мантуло. Основная тяжесть передней части машины пришлась ей в ноги. От удара девочку откинуло на капот, она сильно ударилась головой о лобовое стекло. Водитель машины Вячеслав Гонохов сначала попытался скрыться с места, но въехал в сугроб. Когда вышел наружу, выяснилось: мужчина настолько пьян, что даже не понимает, где находится. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU