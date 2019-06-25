СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-25T12:27:30+03:00

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В Омске в полицию стали поступать многочисленные жалобы от жителей домов по улице Физкультурная, Сибаковская и Сибниисхоз. У местных жителей оказались вскрыты машины, а оттуда похищено имущество. Всего от владельцев машин поступило 7 заявлений.

- Сотрудники уголовного розыска выяснили, что хищения совершались исключительно из автомобилей марки ВАЗ. Проникали в салоны двое молодых людей, которые проворачивали личинки в дверных замках отверткой и похищали магнитолы, аккумуляторы, канистры с маслом и запасные колеса, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Спустя время сотрудники полиции вышли на двух братьев 19 и 20 лет, которые прочитали в интернете о том, как вскрывать отечественные машины, а затем решились на преступление. На омичей завели уголовное дело по статье «Кража». Общий ущерб, который они причинили, составил 30 тысяч рублей. Все имущество в ближайшее время вернут владельцам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/716526" frameborder="0"></iframe> В Омске поймали двух братьев, обворовывавших отечественные машины.

ИСТОЧНИК KP.RU