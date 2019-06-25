2019-06-25T12:17:22+03:00
Общество

Сообщаем о неточности

Опровержение
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 июня на сайте «Комсомольская правда в Омске» был опубликован материал «Многодетной омичке-турагенту, оставившей без путевок 27 клиентов, грозит до 10 лет колонии». Он был посвящен предпринимательнице Ольге Чупахиной, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Изначально в качестве иллюстрации была взята фотография из социальных сетей. Имя и фамилия человека, изображенного на ней, полностью совпадают с данными ответчицы.

Это фото было размещено в материале по ошибке.

Это фото было размещено в материале по ошибке.

Тем не менее, женщина, изображенная на первоначальном снимке материала, никакого отношения к этой истории не имеет и никогда не находилась под уголовным преследованием.

Приносим искренние извинения за допущенную ошибку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«ЭР-Телеком» предупреждает о мошенниках в сети интернет
На спасение юной омички, сбитой пьяным водителем, за сутки собрали почти половину нужной суммы
В Омске поймали двух братьев, обворовывавших отечественные машины
В Омске начали ремонтировать улицу 10 лет Октября
Взрослый омич совратил 14-летнюю сельчанку
На разбитой дороге в Омске провалились бензовоз и «Газель»
На смену жаре в Омскую область придут ливни и грозы
Омичи, смогут вернуть деньги за авиабилеты в Грузию
Жена экс-мэра Двораковского пытается взыскать с приставов 605 тысяч
В Омске мужчина убил знакомого канцелярским ножом
В Омске введена в эксплуатацию первая цифровая новостройка с услугами от «Ростелекома»
Экипаж «СТБ-Охрана» задержал мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина
В Омске поймали наркоманов, выращивающих коноплю в арендованной квартире
Один омич не платит за свет уже 5 лет, второй задолжал за тепло более 170 тысяч
Отсутствие ягод и слишком теплые напитки – омичи судятся из-за испорченного отдыха в Италии
Омич отсудил 400 тысяч за то, что на него напала корова
В Омске остановили поезд с медведями
Омску к приезду Путина выделят еще 1,5 миллиарда рублей
Полицейские опубликовали видео задержания голого омича, скакавшего по гаражам
В Омске будут судить мужчину, укусившего полицейского за ногу
Омичке приходили штрафы за превышение скорости, несмотря на то, что ее авто угнали
Жителей деревни под Омском отрезало от мира из-за утонувшего моста
В Омской области за насилие к полицейскому осудили мужчину
Полежаев просит мэрию Омска благоустроить подходу к будущему Свято-Ильинскому собору
Главы двух сельских поселений под Омском навыписывали себе 300 тысяч премий