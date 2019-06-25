Сообщаем о неточности

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-25T12:17:22+03:00

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13 июня на сайте «Комсомольская правда в Омске» был опубликован материал «Многодетной омичке-турагенту, оставившей без путевок 27 клиентов, грозит до 10 лет колонии». Он был посвящен предпринимательнице Ольге Чупахиной, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Изначально в качестве иллюстрации была взята фотография из социальных сетей. Имя и фамилия человека, изображенного на ней, полностью совпадают с данными ответчицы.

Это фото было размещено в материале по ошибке.

Тем не менее, женщина, изображенная на первоначальном снимке материала, никакого отношения к этой истории не имеет и никогда не находилась под уголовным преследованием.

Приносим искренние извинения за допущенную ошибку.

ИСТОЧНИК KP.RU