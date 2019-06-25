На разбитой дороге в Омске провалились бензовоз и «Газель»

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-25T10:32:30+03:00

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В социальных сетях омичи вновь пожаловались на убитую дорогу до поселка Большие Поля в Омске. Ям на этой дороге так много, что проехать и не угодить в одну из них попросту невозможно. При этом, как рассказывают очевидцы, ямы на дороге очень глубокие - большинство машин уже не могут выбраться из ям самостоятельно.

Опасность состоит еще и в том, что оценить глубину ямы после дождя водители не могут – им приходится ехать буквально на ощупь. Депутаты городского совета уже обсуждали проблемы с этой дорогой, но пока неизвестно, удастся ли отремонтировать ее в этом году или местным жителям придется ждать следующего.

Их вытащили только с помощью техникиФото: vk.com

Напомним, некоторое время назад в такую же яму на дороге попала бетономешалка, которая перевернулась. Ее пришлось вытаскивать с помощью крана.

ИСТОЧНИК KP.RU