2019-06-25T10:32:30+03:00
Происшествия

На разбитой дороге в Омске провалились бензовоз и «Газель»

Все произошло на дороге в Большие Поля [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На разбитой дороге в Омске провалились бензовоз и «Газель»На разбитой дороге в Омске провалились бензовоз и «Газель»Фото: vk.com
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В социальных сетях омичи вновь пожаловались на убитую дорогу до поселка Большие Поля в Омске. Ям на этой дороге так много, что проехать и не угодить в одну из них попросту невозможно. При этом, как рассказывают очевидцы, ямы на дороге очень глубокие - большинство машин уже не могут выбраться из ям самостоятельно.

Опасность состоит еще и в том, что оценить глубину ямы после дождя водители не могут – им приходится ехать буквально на ощупь. Депутаты городского совета уже обсуждали проблемы с этой дорогой, но пока неизвестно, удастся ли отремонтировать ее в этом году или местным жителям придется ждать следующего.

Их вытащили только с помощью техники Фото: vk.com

Их вытащили только с помощью техникиФото: vk.com

Напомним, некоторое время назад в такую же яму на дороге попала бетономешалка, которая перевернулась. Ее пришлось вытаскивать с помощью крана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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